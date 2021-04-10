Milli Savunma Bakanlığı: 100 metrelik tünel tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Hatay sınırında bir ucu Suriye’de olan 100 metrelik tünel tespit edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Hatay sınırında bir ucu Suriye’de olan 100 metrelik tünel tespit edildiğini açıkladı. MSB’nin açıklamasının devamında, tespit edilen tünelde sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grubunun yakalandığı belirtildi.
MSB’nin açıklamasısında,“Hatay’daki Bükülmez Hudut Karakolunda görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde bir ucu Suriye’de olan 100 metrelik tünel tespit edildi. Yasa dışı geçiş ve terörist sızmalarında kullanılabilecek tünelde 24 kişilik mülteci grubu da yakalandı.” ifadeleri kullanıldı.
İşte o açıklama:
Hatay’daki Bükülmez Hudut Karakolunda görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde bir ucu Suriye’de olan 100 metrelik tünel tespit edildi. Yasa dışı geçiş ve terörist sızmalarında kullanılabilecek tünelde 24 kişilik mülteci grubu da yakalandı.https://t.co/9qF4Bn3ayI pic.twitter.com/yjtdK24kuP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2021
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