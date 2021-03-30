ABD’den Suriyeli mülteciler için yardım paketi kararı

30 Mart 2021 Salı, 17:37

ABD Dışişleri Bakanı, ABD'nin Suriye'de insani kriz için 596 milyon dolardan fazla yeni insani yardım sağlayacağını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre Blinken yaptığı açıklamada, yardımın Suriye'deki yaklaşık 13.4 milyon Suriyeliye ve Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'daki 5.6 milyon Suriyeli mülteciye yardım etmek için verileceğini söyledi.

Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine seslenerek, "Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun" demişti.