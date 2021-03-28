Milli Takım'da koronavirüs şoku!
2022 Dünya Kupası elemelerinde harikalar yaratan (A) Milli Futbol Takımımız'da salı günkü Letonya maçı öncesi 3 futbolcunun koronavirüs ilk testlerinin pozitif çıktığı iddia edildi.
Milli Takım'da 3 koronavirüs vakası olduğu iddia edildi.
2022 Dünya Kupası elemelerinde harikalar yaratan (A) Milli Futbol Takımımız'da salı günkü Letonya maçı öncesi 3 futbolcunun koronavirüs ilk testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.
Bu 3 ismin 2. testleri yapıldı, yarın isimler ve sonuçlar TFF tarafından açıklanacak.
Milli takım Hollanda ve Norveç'i yenmişti.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı: Kar ve yağmur geliyor!
- AKP'li Ayvatoğlu'nun milyonluk ciplere uzanan hikayesi!
- Dolarda korkutan tahmin
- Kabinede değişiklik beklentisi
- Titanik batıyor
- Berat Albayrak'ın teyze oğluyla ilgili çarpıcı iddia
- Kürşat Ayvatoğlu hakkında yeni gelişme
- Uyuşturucu kullanan AKP'li Ayvatoğlu'ndan açıklama
- Sevil Atasoy'dan Kürşat Ayvatoğlu değerlendirmesi
- Bakan duyurdu! Borcu olanlar dikkat