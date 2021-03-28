Milli Takım'da koronavirüs şoku!

28 Mart 2021 Pazar, 23:19

Milli Takım'da 3 koronavirüs vakası olduğu iddia edildi.

2022 Dünya Kupası elemelerinde harikalar yaratan (A) Milli Futbol Takımımız'da salı günkü Letonya maçı öncesi 3 futbolcunun koronavirüs ilk testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.



Bu 3 ismin 2. testleri yapıldı, yarın isimler ve sonuçlar TFF tarafından açıklanacak.

Milli takım Hollanda ve Norveç'i yenmişti.