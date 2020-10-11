Milli takımda 'sosyal medya' krizi

11 Ekim 2020 Pazar, 10:33

UEFA Uluslar Ligi’nde deplasmanda Rusya, 14 Ekim Çarşamba günü de İstanbul’da Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nda Kaan Ayhan'ın aday kadrodan ayrıldığını TFF resmi kaynakları öncesi sosyal medyadan duyurması krize neden oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş de basın toplantısında bu tür gelişmeleri sosyal medyadan duyurmayacaklarını söyledi.

İŞTE O MESAJ

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’taki 3’üncü maçında yarın Rusya’ya konuk olacak Türkiye’de Kaan Ayhan takımdan ayrıldı. Sakatlığı gerekçesiyle A Mili Takım kampından ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Kaan Ayhan, “Sakatlığım nedeniyle maalesef milli takım kampından ayrıldım. Önümüzdeki 2 maçta arkadaşlarımla beraber sahada mücadele edemeyeceğimden dolayı çok üzgünüm. Hepsine teker teker bol şans diliyorum. Gönlüm sizinle” ifadelerini kullandı.