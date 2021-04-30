İngiliz devi Chelsea, Inter'in Belçikalı golcüsü Lukaku için devreye girdi

30 Nisan 2021 Cuma, 13:32

Thomas Tuchel'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen ve Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak final için avantaj elde eden Chelsea, gelecek sezon planlamasına başladı.

Timo Werner'den istediği alamayan Londra ekibinin gündemi ise santrfor transferi.

Pandeminin getirdiği ekonomik zorlukların da etkisiyle İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane ile dünya futbolunun geleceğine damga vurmasına kesin gözüyle bakılan Erling Haaland'ı Stamford Bridge'e getirecek maddi gücü bulmakta zorlanan Chelsea'nin rotayı eski golcüsüne çevirdiği öne sürüldü

ÇÖZÜM LUKAKU OLABİLİR

Daily Mail'de yer alan habere göre 21 gol ve 9 asistin yanı sıra sırtı dönük oyunuyla Inter'in bu sezondaki şampiyonluk yürüşünde başrolü oynayan Romelu Lukaku'yu transfer listesinin ilk sırasına koyacak olan Chelsea, bonservis bedeli 105 milyon sterlin olarak belirlenen Belçikalı yıldızı yeniden transfer etmeye çalışacak.

Chelsea'nin 2011'de Anderlecht'ten 18 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği Lukaku yeterince forma şansı bulamadığı üç yılın sonunda Everton'a transfer olmuştu. Everton'da gösterdiği etkili performansın ardından yıldız futbolcuyu 2017'de bir kez daha transfer etmek isteyen Chelsea, Manchester United engeline takılmıştı.

GOLCÜLER SUSKUN

Bu sezon geride kalan 33 haftada attığı 51 golle ligin ilk yedi sırasında yer alan takımlar içerisinde en az gol atan takım olan Chelsea'nin Premier Lig'deki en golcü oyuncuları altışar gollü Timo Werner, Tammy Abraham ve orta saha oyuncuları Mason Mount ile Jorginho olurken, bu dörtlüyü beş gollü stoper Kurt Zouma takip etti.