Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de şampiyon oldu

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open'da şampiyonluğa ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 20:02
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de şampiyon oldu
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Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altuğ Çelikbilek, tek erkekler finalinde Fransız Quentin Halys ile karşılaştı.

Halys'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, toplamda altıncı, ATP Challenger seviyesinde ilk şampiyonluğunu elde etti.


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