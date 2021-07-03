Adana Demirspor, Britt Assombalonga'yı transfer etti

Geçtiğimiz sezonun sonunda Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, Britt Assombalonga ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

AA
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:51
Adana Demirspor, Britt Assombalonga'yı transfer etti
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, forvet Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Demokratik Kongolu Assombalonga, geçen sezon İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giymişti.


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