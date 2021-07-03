Adana Demirspor, Britt Assombalonga'yı transfer etti
Geçtiğimiz sezonun sonunda Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, Britt Assombalonga ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, forvet Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Demokratik Kongolu Assombalonga, geçen sezon İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giymişti.
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