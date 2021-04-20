Milli voleybolcu madalyayla dönüyor

20 Nisan 2021 Salı, 13:12

Macaristan Ligi'nde Türk milli voleybolcu Sıla Çalışkan’ın da kadroda bulunduğu Vasas Obuda Budapest, Kaposvar'ı 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Sıla Çalışkan, galibiyeti ne kadar çok istediklerini ve takip arkadaşlarına tebriğini şu sözlerle dile getirdi:

“Son maç, serinin her maçında olduğu gibi yine çekişmeli geçti. Kaposvar yüksek hücum yüzdesine sahip ve iyi bir defans sistemine sahip bir takım. Onlara karşı kazanmak istiyorsanız, mutlaka elinizden gelenin fazlasını yapmanız gerekiyor. Yarı finalde rakibimize yenildik, finale çıkma şansımızı kaybettikten sonra önümüzde olan tek hedef üçüncülüğe odaklandık ve bunun için çok mücadele verdik.’’

Voleybola 10 yaşında başlayan ve Vakıfbank alt yapısından yetişen genç pasör, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe formasını giymiş, ardından 2020-2021 sezonu ilk yarısında Çan Gençlik Kale Spor Kulübü’nde oynamış ve ligin ikinci yarsında Macaristan’ın 2019-2020 lig şampiyonu ve kupa şampiyonu olan Vasas Obuda Budapest’e transfer olmuştu.







