Milli yıldız koronavirüse yakalandığını açıkladı

15 Nisan 2021 Perşembe, 16:33

Süper Lig'de 35. hafta öncesinde Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle."

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Bu sezon Göztepe formasıyla 17 kez sahaya çıkan Alpaslan Öztürk 2 gol kaydetti. 27 yaşındaki oyuncu 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Letonya maçında kadroya davet edilmiş ve kariyerinde ilk kez milli takıma seçilmişti.



