Milli yüzücümüz Sevilay Öztürk, bronz madalya kazandı

Milli sporcumuz Sevilay Öztürk, yüzmede paralimpik tarihimizin ilk madalyasını kazandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:56
Milli yüzücümüz Sevilay Öztürk, bronz madalya kazandı
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Milli sporcumuz Sevilay Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yüzmede kadaınlar 50 metre sırtüstü 55 kilo kategorisinde bronz madalya alarak yüzme branşında Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran sporcu olarak tarihe geçti.

17 yaşındaki Sevilay Öztürk, yarışa iyi başlayarak 43.48'lik derecesiyle bronz madalyaya uzanan isim oldu.

Sümeyye Boyacı ise madalyaya çok yaklaşmasına tapmen 43.94'lük derecesiyle yarışı dördüncü sırada bitirdi.

Altın madalayayı dünya ve paralimpik rekorlarını elinde bulunduran Çinli sporcu Don Lu kazanırken, gümüş madalyayı ise İspanyol sporcu Terasa Perales kazandı.


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