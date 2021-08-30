Milli yüzücümüz Sevilay Öztürk, bronz madalya kazandı
Milli sporcumuz Sevilay Öztürk, yüzmede paralimpik tarihimizin ilk madalyasını kazandı.
Milli sporcumuz Sevilay Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yüzmede kadaınlar 50 metre sırtüstü 55 kilo kategorisinde bronz madalya alarak yüzme branşında Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran sporcu olarak tarihe geçti.
17 yaşındaki Sevilay Öztürk, yarışa iyi başlayarak 43.48'lik derecesiyle bronz madalyaya uzanan isim oldu.
Sümeyye Boyacı ise madalyaya çok yaklaşmasına tapmen 43.94'lük derecesiyle yarışı dördüncü sırada bitirdi.
Altın madalayayı dünya ve paralimpik rekorlarını elinde bulunduran Çinli sporcu Don Lu kazanırken, gümüş madalyayı ise İspanyol sporcu Terasa Perales kazandı.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası