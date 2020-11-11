Millilerin rakibi Hırvatistan
Türkiye Hırvatistan maçı saat 20:45'de oynanacak ve TRTSpor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Türkiye Hırvatistan maçı için geri sayım başladı. Millerimiz bu akşam saat 20:45'de Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Seyirciler Vodafone Park'da oynanacak mücadeleyi sadece locadan izleyebilecekler.
Türkiye Hırvatistan maçı saat 20:45'de oynanacak ve TRTSpor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'İMİZ
Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenen Karaman, Burak Yılmaz...
İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı. Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
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