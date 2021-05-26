Milyonlarca aşı için anlaşma yapıldı ancak Sinovac ile ilgili randevu sorunu devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açılamalara göre Sinovac, BioNTech ve Sputnik aşıları için anlaşma yapıldı. Ancak Sinovac aşısıyla ilgili randevu sorunu devam ediyor.

Sibel Bahçetepe
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00
Milyonlarca aşı için anlaşma yapıldı ancak Sinovac ile ilgili randevu sorunu devam ediyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen günlerde yaptığı açıklamada, 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmanın yapıldığını söyledi. Ancak Sinovac aşıları ile ilgili sorunların halen sürdüğü, Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) yapılan koronavirüs aşısının ilk dozunu olmak isteyen yurttaşlara 20 gündür randevu verilmediği ortaya çıktı. 

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç, “Aşı randevularımız açık ama Sinovac aşısı için alınamıyor. Sinovac aşısı sanırım gelmiş ama henüz ASM’lere dağıtımı yapılmadı. Biz ASM’lerde bu süreçte sadece ikinci doz randevusu olanlara aşı yaptık. 20 günlük dönemde çok aşı yapamadık” dedi.


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