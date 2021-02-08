Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da müteahhidi olan Rönesans Holding’e, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binası inşaatı için ‘pazarlık usulüyle’ yaklaşık 600 milyon TL’lik bir ihale daha verdi. Böylece Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binası için Rönesans Holding’e ödenen para 1.6 milyar TL’yi buldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binası için milyonlarca liralık bir ihale daha düzenlediği öğrenildi. Yeni hizmet binası için düzenlenen ikinci ihale de ilk ihale gibi yine Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da müteahhidi olan Rönesans Holding’e verildi.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı’nın yeni hizmet binası için 14 Eylül 2020 tarihinde bir ihale düzenledi. “Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası İlave İşleri ve Tefrişatı Yapım İşi” adı altında düzenlenen ihale, tam 598 milyon 500 bin TL’ye Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat Şirketi’ne verildi.
TOPLAM MALİYETİ 1.6 MİLYAR TL
Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı’na yeni hizmet yapımı için ilk ihaleyi 2017 yılında düzenledi. Bu ihale de tam 1 milyar 31 milyon TL’ye yine Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat Şirketi’ne verilmişti. Düzenlenen son ihaleyle birlikte Yargıtay Başkanlığı’na yeni hizmet binası yapımı için Rönesans Holding’e toplam 1 milyar 629 milyon TL’lik ihale verilmiş oldu.
Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binası için düzenlenen milyarlarca liralık iki ihale de yine “bilindik usulle” düzenledi. İhaleler, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.
SAYIŞTAY RAPORUNA DA GİRMİŞTİ
Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binası için 2017 yılında yapılan ve 1 milyar 31 milyon TL’ye Rönesans Holding’e verilen ihale, Sayıştay’ın 2019 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Raporu’na da girmişti. Sayıştay denetçileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Açık ihale yapılması gerektiğini” belirterek “Kaynaklarının verimli kullanılarak kamu yararının koruması gerektiğini” de hatırlatmıştı.
OKLUK’TAKİ YAZLIK SARAYI DA AYNI ŞİRKET YAPIYOR
Rönesans Holding'in Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanı sıra Marmaris Okluk Koyu'ndaki yazlık sarayı da inşa eden şirket olduğu biliniyor. Şirket aynı zamanda da milyarlarca lira kira ödenen tartışmalı şehir hastanelerinin ihaleleri ile birçok kamu kurumunun inşaat ihalelerini de aldı. Holding adından son olarak, milyonlarca liralık İstanbul Atatürk Havalimanı pistleri üzerine inşa edilen pandemi hastanesiyle söz ettirmişti.
Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak, 2016-2018 yıllarında da servetini ikiye katladı. 2016 yılında 2 milyar dolar olan servetini 2018 yılında 4 milyar dolara çıkaran Ilıcak, Forbes dergisinin Türkiye'nin en zenginleri araştırmasında Murat Ülker’den sonra ikinci sıraya oturdu.
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