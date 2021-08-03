Milyonlarca memur ve memur emeklisi için toplusözleşme masası kuruldu

03 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Memur ve memur emeklisinin maaş zamlarını belirleyecek toplusözleşme görüşmeleri iktidar ile memur konfederasyonları arasında dün başladı.

Yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 - 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplusözleşme görüşmelerinde hükümet teklifini 12 Ağustos’ta sunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir” dedi.

Toplusözleşme masasında Bakan Bilgin’in karşısına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini açıklamıştı. Buna göre taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Bakan Bilgin ise konuşmasında zam için enflasyona işaret etti. Bu da bir süredir gündemde olan “gerçekleşen mi, hedeflenen mi enflasyon” sorusunu gündeme getirdi. Sendikalar hedeflenen enflasyonun tercih edilmesinden endişeli. Çünkü Orta Vadeli Plan’a göre hedef yüzde 8. Hükümet bu sorunun yanıtını 12 Ağustos’ta verecek. Görüşmelerde belirlenen çalışma takvimine göre 22 Ağustos’ta toplusözleşme müzakereleri sonuçlanacak. Ya toplusözleşme imzalanacak ya da süreç hakeme taşınacak. Hakem Kurulu ise ay sonuna kadar kararını verecek.

‘FERYADI GÖRÜN’

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Toplamda yüzde 14.74 düzeyinde maaş ve ücret artışı öngörülen önceki toplusözleşmenin yürürlük tarihinden bugüne; kamu görevlilerinin maaşlarında yüzde 24.29, dolarda yüzde 46.05, Avro’da yüzde 54.50 oranında artış gerçekleşti. Maaş ve ücretler döviz ve altın karşısında kelimenin tam anlamıyla kuşa döndü” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de “Bakandan ortak talepleri yalnızca bir sendikal yaklaşım olarak değil, kamu görevlilerinin feryadı olarak görmesini istiyorum” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise “Eşi çalışmayan, iki çocuklu kamu emekçisinin asgari geçim indirimi hariç 4 bin 810 TL olan maaşının yüzde 43.5 artışla 6 bin 952 TL’ye yükseltilmesini talep ediyoruz” dedi.