Milyonlarca öğrenciyi eğitime ulaştıramayan MEB’in bütçesinden büyük bir kaynak yurtdışına aktarıldı

05 Şubat 2021 Cuma, 06:00

Yurtdışında faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı’na, Milli Eğitim Bakanlığı 2021 bütçesinden 1 milyar 231 milyon 98 TL aktarılacak. Bakanlığın toplam bütçesi 211 milyar 993 milyon 156 bin lira. Karar Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.



Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Maarif Vakfı’na aktarılan her mali kaynak, MEB’in ülkemizin ekonomik zorluk içinde yaşamını devam ettiren milyonlarca ailenin ve çocuklarımızın ihtiyacının başka yerlere aktarılması anlamına gelmektedir. Uzaktan eğitimden uzak kalan milyonlarca çocuğumuzun bilgisayar, tablet, internet ihtiyacını karşılamayan MEB’in Maarif Vakfı’na bu kadar büyük paraları ayırması, çocuklarımızın hakkının devlet eliyle gasp edilmesinden başka bir şey değildir. Sendika olarak ülkemizin kıt bütçesinin kendi yoksun çocuklarına ayrılmasının dışında hiçbir uygulamayı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

Yıldırım, vakfın uzun yıllar FETÖ tarafından yönlendirildiğini hatırlatarak “Başka ülkelerdeki eğitim faaliyetinin sadece sahipleri değiştirilerek devam ettiriliyor olmasının gerekçeleri kamuoyuna açıklanmalı” dedi.

PARA YANLIŞ YERDE!

İstanbul Eğitim Sen 1 No’lu Şube Sekreteri Barış Uluocak, ilgili yasanın kabul edildiği tarihten bu yana Maarif Vakfı’na milyonlarca lira aktarıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Salgına rağmen eğitime yeterli bütçe ayrılmadı. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor. Erişebilen öğrencilerin ise hâlâ yüzde 64’ü uzaktan eğitime ebeveynlerinin cep telefonları ile ulaşmaya çalışıyor. MEB bütçesi Maarif Vakfı’na değil, uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler, okulların yüz yüze eğitime güvenle başlayabilmesi için alınacak önlemler, öğrencilerimiz, eğitim emekçileri için kullanılmalıdır.”