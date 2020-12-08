Mimarlar Odası: “Gökçek yargılanana kadar peşindeyiz”

08 Aralık 2020 Salı, 14:43

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, düzenlediği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Melih Gökçek zamanındaki “batık projelerini” ve maliyetlerini açıklamıştı. Yavaş’ın “3 katrilyonluk yolsuzluk dosyalarını savcılığa verdik” söyleminden sonra Mimarlar Odası Ankara Şubesi açıklama yayınlayarak “Bu projelere harcanan parayla Ankara'ya bin 875 kilometre metrobüs hattı yapılabilirdi” dedi.

“HAZIRLADIĞIMIZ ANKARA RAPORU, GÖKÇEK İÇİN AÇILAN DAVANIN İDDİANAMESİDİR”

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bütün yaşananlar Başkente karşı suç işleyenlere karşı mücadelemizin haklılığının kanıtıdır. Gökçek’le hesaplaşılmadan Ankara’nın ve Ankaralıların rahat etmeyeceği açıktır. Melih Gökçek'in 23,5 yıllık başkanlık döneminin Başkent’e verdiği hasarı anlatan Ankara raporu yayınımız, kente ihanetin belgesi ve Gökçek için açılacak davanın iddianamesidir. Gökçek, Cumhuriyetin başkentinde, Cumhuriyetin biricik eserlerine yönelik yürüttüğü tahribatlarla, Anayasa’nın değiştirilmesi teklif bile edilmeyecek dört maddesi içerisinde yer alan Ankara’ya yönelik suç işlemiştir. Devleti temsil eden bir kente karşı, telafisi mümkün olmayan zararlar vermiştir. Yargı önünde bunun hesabını elbet verecektir. Daha önce bu yayının Gökçek’in yargı önüne çıkarılması sürecinde iddianamenin eki olacağını ifade etmiştik. Gökçekle ilgili onlarca suç duyurumuz var. Şimdide Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gökçek’in yolsuzluklarına ilişkin açtıkları tüm davalara müdahil olma kararı aldık. Bu hesaplaşmanın her noktasında Mimarlar Odası olmadan eksik kalır. Gökçek yargı karşısında hesap verene kadar peşindeyiz.”