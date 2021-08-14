Adana Demirspor, 26 yıl sonra ilk Süper Lig maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Mario Balotelli ve Younes Belhanda gibi önemli futbolcuları transfer eden Akdeniz ekibi, sarı-lacivertliler karşısında 3 puan için ter dökecek.
Adana Demirspor, son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 26 yıl aradan sonra ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.
Akdeniz ekibi, geçen sezon teknik direktörler Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından ligin 22. haftasında takımın başına teknik direktör Samet Aybaba'yı getirdi.
Daha önce 1996-1997'de Kayserispor'u, 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıyan Aybaba, mavi-lacivertli ekibi de 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen sezon TFF 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e çıkardı.
1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor, geçen sezonla 5. kez bu başarıyı tekrarladı.
ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPILDI
Akdeniz ekibi, Süper Lig'de kalıcı olmak için kadrosunu önemli transferlerle güçlendirdi.
Mavi-lacivertliler, Mario Balotelli, Younes Belhanda, Benjamin Stambouli, Birkir Bjarnason, Britt Assombalonga, Jonas Svensson, Arijanet Muric, David Akintola, Lucas Castro, Metehan Mimaroglu ve Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.
Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Muhammed Şengezer, Yunus Akgün, Berk Yıldız, Emircan Altıntaş, Mikheil Ergemlidze ve İsmail Yüksel ile sözleşme yenilemeyen Adana Demirspor, Emilijus Zubas, Hamidou Traore, Hasan Kılıç, Okan Alkan, Levent Ayçiçek, Hamza Ok, Kerim Avcı, Berkant Yayla ve Süleyman Koç ile yollarını ayırdı.
LİGİN İLK HAFTASINDA FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAK
Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar da stattan izleyebilecek.
Adana Demirspor, Süper Lig'de en son 1994-1995 sezonunda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 ve 1-0 yenilmişti.
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