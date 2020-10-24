'Mindhunter'ın yapımcısı David Fincher'dan, dizinin hayranlarına kötü haber
Netflix'in sevilen dizilerinden "Mindhunter"ın hayranlarına bir kötü haber de dizinin yapımcısı David Fincher'dan geldi. Fincher, dizinin izlenme sayılarına göre çok büyük bir bütçeye sahip olduğunu söylerken üçüncü sezonun ise şu an için ufukta gözükmediğini dile getirdi.
Dizinin başrol oyuncuları Holt McCallany (arkada) ve Jonathan Groff (önde)
İlk sezonuyla 2017 yılında izleyici karşısına çıkan "Mindhunter", kendisine kemik bir hayran kitlesi kazanmmış ve dizinin ikinci sezonu iki yıllık bir aradan sonra 2019 yılında yayımlanmıştı.
Dizinin hayranları, son olarak Ağustos 2019'da yayınlanan dizinin yeni sezon onayını beklerken diziden kötü haberler geldi. Dizinin yapımcıları arasında bulunan ve bazı bölümlerin yönetmenliğini de üstlenen yönetmen David Fincher, üçüncü sezonun Netflix'te en azından şimdilik ufukta gözükmediğini dile getirdi.
Vulture'a konuşan David Fincher, ikinci sezonun başlangıcında neler yazıldığına baktığını ve beğenmediğini; yazılanları bir kenara kaldırdıklarını ve baştan başladıklarını belirtti. Haftada 90 saat çalıştıklarını anlatan Fincher, çekimler tamamlandığında kendisinin de tükendiğini söyledi.
OYUNCULARIN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Fincher, aralık ayında yayımlanacak olan kendisinin ilk Netflix filmi "Mank"in yönetmenlik koltuğuna geçerken ikinci sezonu yayınlanacak olan "Love, Deaths and Robots"ın da yapımcıları arasında bulunuyordu. Ünlü yönetmenin odaklandığı bu işlerin arasında "Mindhunter" oyuncularının sözleşme süreleri de sona erdi.
"Mindhunter"ın aldığı izlenme sayılarına göre oldukça pahalı bir dizi olduğu söyleyen Fincher, "Mank"ten sonra bu işe karar vermek üzere konuştuklarını ve ikinci sezonda yaptıklarından daha azını yapamayacaklarını aktardı. Fincher, "Bir noktada gerçekçi olmanız gerekiyor, dolarlar ve izleyici sayıları eşit olmalı" ifadelerini kullandı.
Fincher'dan önce Netflix de şu an için "Mindhunter"ın üçüncü sezonunun olmayacağını söylemiş ancak kapıları tamamen kapatmamıştı. Bir Netflix sözcüsü yeni sezon için "Belki önümüzdeki 5 yıl içerisinde" şeklinde yanıt vermişti.
Kaynak: Webtekno
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