Minibüsten indirilen yolcu camı yumruklayarak kırdı

Esenyurt’ta "yasal sınırın üzerinde yolcu olduğu" iddiasıyla bindiği minibüsten indirilen yolcu, duruma sinirlenerek aracın camını yumrukla kırdı.

İHA
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:19
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Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. Minibüse binen yolcu Y.B. (20), sürücü Rıdvan Yılmaz tarafından yasal sınırın üzerinde olduğu ve fazla bindiği gerekçesiyle cadde üzerinde minibüsten indirildi. Duruma sinirlenen genç yolcu Y.B., aracın kapısındaki camı yumruklayarak kırdı.

Cam parçaları Y.B.’nin kolunu keserken olay yerine ihbar üzerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kesik nedeniyle kolundan ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Rıdvan Yılmaz isimli sürücü ise şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay sırasında orada bulunan bir vatandaş yaşananları anlatarak, “Bir ses geldi cam aşağıya indi. Çocuk kolunu tutmuş koşuyordu. Minibüs almıyor diye vurmuş. Kolunu bileğini kesmiş kan fışkıyordu. Bez sardık ambulans çağırdık” dedi

Minibüsün sahibi İlkin Yılmaz ise “Minibüs koltukları doluymuş. Almıyor diye hem şoföre hakaret etmiş hem de arabanın camını kırmış” diye konuştu.


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