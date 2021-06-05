Mirsad Türkcan: "Cengiz Ünder kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor"

05 Haziran 2021 Cumartesi, 14:50

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in geleceği hakkında menajeri Mirsad Türkcan, açıklamalarda bulundu.

Türkcan, Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz Ünder'in Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti.

Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı" dedi.



