Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'den 'Türkiye ile normalleşme' açıklaması: "Zemin hazırlanır..."
Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için Türkiye’nin eylemlerinin Mısır’ın ilke ve hedefleriyle uyum göstermesi gerektiğini söyledi.
Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Pazar günü gerçekleştirilen bir basın toplantısındaki demecinde, "Normal diplomatik çerçeve dışında hiçbir iletişimimiz yok. Türkiye'den gelen eylemler Mısır'ın ilke ve hedefleriyle uyum gösterirse, ilişkilerin normale dönmesi için zemin hazırlanır” dedi.
Şükrü, Kahire ile Ankara arasındaki temasları doğrularken diyaloğun sınırlı olduğunun altını çizdi.
KAHİRE'DE TOPLANTIYA YEŞİL IŞIK
Üst düzey Türk devlet yetkilileri geçen hafta diplomatik temasların yeniden başladığını ve Ankara'nın Mısır'la işbirliği arayışında olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise temasların "en yüksek seviyede değil, en yüksek seviyenin hemen altında" olduğunun altını çizmişti.
Son olarak, Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, kendilerine telefonla ulaşan bir Türk istihbarat yetkilisinin, iki ülke arasındaki "ekonomik, siyasi ve diplomatik iş birliğini" görüşmek üzere Kahire'de bir toplantı yapılmasını istediklerini anlattı.
Mısırlı yetkili, bu telefonu memnuniyetle karşıladıklarını ve en kısa sürede yanıtlama sözü verdiklerini aktardı.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- TRT canlı yayınında 'yasak ürün' reklamı
- Hedefteki ilahiyatçı profesör ülkeyi terk etti
- Muharrem İnce detayı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
- İstanbul'da patlama: Yaralılar var
- Andımızı kaldıranların ‘Türklük hastalığı’
- İstanbul'da yeni tedbir bu sabah devreye girdi
- Türkeş'in oğlundan Bahçeli'ye 'Andımız' çağrısı
- 'Bu karar pimi çekilmiş bir bombadır'
- İYİ Partili Dervişoğlu'na kahkaha attıran söz
- Bakan Koca, katıldığı cenazede böyle gizlenmiş!