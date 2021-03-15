Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'den 'Türkiye ile normalleşme' açıklaması: "Zemin hazırlanır..."

15 Mart 2021 Pazartesi, 09:54

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Pazar günü gerçekleştirilen bir basın toplantısındaki demecinde, "Normal diplomatik çerçeve dışında hiçbir iletişimimiz yok. Türkiye'den gelen eylemler Mısır'ın ilke ve hedefleriyle uyum gösterirse, ilişkilerin normale dönmesi için zemin hazırlanır” dedi.

Şükrü, Kahire ile Ankara arasındaki temasları doğrularken diyaloğun sınırlı olduğunun altını çizdi.

KAHİRE'DE TOPLANTIYA YEŞİL IŞIK

Üst düzey Türk devlet yetkilileri geçen hafta diplomatik temasların yeniden başladığını ve Ankara'nın Mısır'la işbirliği arayışında olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise temasların "en yüksek seviyede değil, en yüksek seviyenin hemen altında" olduğunun altını çizmişti.

Son olarak, Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, kendilerine telefonla ulaşan bir Türk istihbarat yetkilisinin, iki ülke arasındaki "ekonomik, siyasi ve diplomatik iş birliğini" görüşmek üzere Kahire'de bir toplantı yapılmasını istediklerini anlattı.

Mısırlı yetkili, bu telefonu memnuniyetle karşıladıklarını ve en kısa sürede yanıtlama sözü verdiklerini aktardı.