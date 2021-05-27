Mısır Dışişlerinden "Türkiye ile tam normalleşme" açıklaması

27 Mayıs 2021 Perşembe, 15:19

Mısırlı Dışişleri Bakanı Samih Şükri, nasıl bir Türkiye görmeyi arzu ettiklerine ilişkin bir soruyu "Mahremiyete saygılı, içişlerine karışmayan, devlete muhalefet eden aşırılık yanlılarına destek olmayan ve uluslararası ilişkilerin doğasını dikkate alan” şeklinde yanıtladı.

Al Monitor'den Hagar Hosny'nin haberine göre Şükri konuşmasında, "Türkiye'nin Mısır'a yönelik yaklaşımını değiştirme arzusuna dair işaretler var ve bu işaretler istikşafi görüşmelere öncülük eden iletişim düzeyini siyasi düzeye yükseltmiştir" ifadelerine yer verdi.

"GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEK"

Türkiye'den siyasetini, özellikle Mısır ulusal güvenliği söz konusu olduğunda, Mısır'ın çıkarlarıyla kesişmeyecek şekilde değiştirmesini beklediklerini belirten Şükri, "Bu, izlenebilen ve değerlendirilebilen pratik adımların atılması anlamına gelir" dedi.

Şükri ayrıca, "Mısır çıkarlarının tamamen dikkate alındığından emin olduğumuzda normalleşme şeklinde nitelendirilebilecek başka görüşmeler de olacak" dedi.

LİBYA, SURİYE, IRAK, DOĞU AKDENİZ

Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza ve Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Mısır ve Türk heyetleri 6 Mayıs'ta keşif görüşmeleri kapsamında bir araya gelmişti.

Kahire'de düzenlenen iki günlük görüşmelerde ikili ve bölgesel meseleler, özellikle de Libya, Suriye ve Irak'taki durum ele alınmıştı. Heyetler, iki ülkenin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkilerin normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar olarak nitelendirdiği, Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacını da tartışmıştı.