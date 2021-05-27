Mısır Dışişlerinden "Türkiye ile tam normalleşme" açıklaması
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, 18 Mayıs'ta Mısır merkezli TeN TV'ye verdiği röportajda, Türkiye-Mısır ilişkilerinin hangi koşullar altında normalleşebileceğine yönelik bazı açıklamalarda bulundu.
Mısırlı Dışişleri Bakanı Samih Şükri, nasıl bir Türkiye görmeyi arzu ettiklerine ilişkin bir soruyu "Mahremiyete saygılı, içişlerine karışmayan, devlete muhalefet eden aşırılık yanlılarına destek olmayan ve uluslararası ilişkilerin doğasını dikkate alan” şeklinde yanıtladı.
Al Monitor'den Hagar Hosny'nin haberine göre Şükri konuşmasında, "Türkiye'nin Mısır'a yönelik yaklaşımını değiştirme arzusuna dair işaretler var ve bu işaretler istikşafi görüşmelere öncülük eden iletişim düzeyini siyasi düzeye yükseltmiştir" ifadelerine yer verdi.
"GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEK"
Türkiye'den siyasetini, özellikle Mısır ulusal güvenliği söz konusu olduğunda, Mısır'ın çıkarlarıyla kesişmeyecek şekilde değiştirmesini beklediklerini belirten Şükri, "Bu, izlenebilen ve değerlendirilebilen pratik adımların atılması anlamına gelir" dedi.
Şükri ayrıca, "Mısır çıkarlarının tamamen dikkate alındığından emin olduğumuzda normalleşme şeklinde nitelendirilebilecek başka görüşmeler de olacak" dedi.
LİBYA, SURİYE, IRAK, DOĞU AKDENİZ
Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza ve Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Mısır ve Türk heyetleri 6 Mayıs'ta keşif görüşmeleri kapsamında bir araya gelmişti.
Kahire'de düzenlenen iki günlük görüşmelerde ikili ve bölgesel meseleler, özellikle de Libya, Suriye ve Irak'taki durum ele alınmıştı. Heyetler, iki ülkenin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkilerin normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar olarak nitelendirdiği, Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacını da tartışmıştı.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Sedat Peker hakkında yakalama kararı