Mısır Fransa'dan 30 Rafale savaş uçağı almak için sözleşme imzaladı
Mısır Savunma Bakanlığı, Fransa'dan 30 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalandığını açıkladı. İlk olarak araştırmacı gazetecilik sitesi Disclose tarafından Pazartesi günü ortaya atılan iddia böylece resmen kabul edildi.
Mısır Savunma Bakanlığı, Fransa'dan 30 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalandığını açıkladı.
İlk olarak araştırmacı gazetecilik sitesi Disclose tarafından Pazartesi günü ortaya atılan iddia böylece resmen kabul edildi.
Disclose satışın Nisan sonunda kararlaştırıldığını, Salı günü (bugün) Mısır heyetinin Paris ziyareti sırasında imzaların atılabileceğini ve 3,75 milyar euro karşılığında gerçekleşeceğini yazmıştı.
Mısır anlaşmanın maddi boyutu hakkında bir açıklama yapmadı. Bakanlık bunun 10 yıllık bir krediyle ödeneceğini söylemekle yetindi.
Reuters'ın aktardığına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aralık ayındaki bir konuşmasında Mısır'a silah satışını insan hakları koşullarına bağlamak istemediğini çünkü öylesi bir adımın Kahire'nin "bölgedeki terörizmle mücadelesine zarar verebileceğini" söylemişti.
Fransa Ocak ayında da Yunanistan'a 2,5 milyar euro karşılığında 18 Rafale uçağı sattı.
Reuters'a göre 2013-17 yıllarında Mısır'ın bir numaralı silah sağlayıcısı olan Fransa Kahire'ye 24 savaş uçağı satmıştı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Fransa Direktörü Benedicte Jeannerod anlaşmayı "Sisi hükümeti Mısır'da son on yılların en kötü baskı dönemini yaşatıp terörizmle mücadele adı altında ciddi insan hakları ihlallerine imza atarken yapılan bu mega silah anlaşmasıyla, Fransa bu tür politikaları cesaretlendiriyor" sözleriyle eleştirdi.
Yeni uçak projesinde anlaşma yok
Öte yandan Fransa, Almanya ve İspanya yeni nesil savaş uçakları konusunda 1 Mayıs'a kadar anlaşmaya varma hedefini gerçekleştirmeyi başaramadı.
Avrupa Birliği'nin en büyük savunma projesi olan Gelecek Nesil Hava Muharebe Sistemi (FCAS) 2040'lardan itibaren Fransa'nın Rafale ve Almanya ile İspanya'nın Eurofighter uçaklarının yerini alacak.
Reuters ajansı bu üç ülkenin ortak savaş uçağı geliştirirken fikir hakları konusunda uzlaşamadığını aktarıyor.
Projenin maliyetinin 100 milyar euroyu bulması bekleniyor.
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