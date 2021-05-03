Dışişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Mısır'a gitti

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:02

TBMM’de Mısır ve Libya temsilciler meclisleri arasında, parlamentolar arası dostluk grupları kurulmasına ilişkin tezkere onaylanmış, AKP tarafından verilen teklif mecliste oybirliği ile kabul edilmişti. Türkiye ilişkileri normalleştirmek için yeni adımını attı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, beraberindeki heyet ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyarette bulundu.

NORMALLEŞME SÜRECİ



Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. Konuyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmişti. Dostluk grubunun kurulmasıyla, iki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecine parlamenter diplomasi ayağında da katkı sağlanması amaçlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 12 Mart'ta Mısır'la diplomatik temasların başladığını açıklamıştı. Bunun ardından Mısırlı bir yetkili, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için egemenlik ilkesine ve Arap ulusal güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmişti.

Çavuşoğlu, 10 Nisan'da da Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri ile Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Şukri, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği bu telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini' söylemişti.