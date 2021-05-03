Dışişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Mısır'a gitti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gitti.
TBMM’de Mısır ve Libya temsilciler meclisleri arasında, parlamentolar arası dostluk grupları kurulmasına ilişkin tezkere onaylanmış, AKP tarafından verilen teklif mecliste oybirliği ile kabul edilmişti. Türkiye ilişkileri normalleştirmek için yeni adımını attı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, beraberindeki heyet ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyarette bulundu.
NORMALLEŞME SÜRECİ
Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. Konuyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmişti. Dostluk grubunun kurulmasıyla, iki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecine parlamenter diplomasi ayağında da katkı sağlanması amaçlanıyor.
NE OLMUŞTU?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 12 Mart'ta Mısır'la diplomatik temasların başladığını açıklamıştı. Bunun ardından Mısırlı bir yetkili, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için egemenlik ilkesine ve Arap ulusal güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmişti.
Çavuşoğlu, 10 Nisan'da da Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri ile Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Şukri, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği bu telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini' söylemişti.
İlgili Haberler
- Türkiye ile Mısır arasında ‘resmi normalleşme’ adımları atıldı, dostluk grubu kuruldu
- Son dakika... AKP'den 'Türkiye-Mısır dostluk grubu' teklifi
- Son dakika... Çavuşoğlu’ndan Mısır açıklaması: 'Heyet gidecek'
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge
- Son ankette AKP oyları dip yaptı
- Ağar'a AKP'de yeni görev
- Kutuplaşsak da iktidar el değiştirecek
- Ruhsar Pekcan’ı takip edenlerin başına ne geldi?
- AKP'den kopanlar kime oy verecek?
- Mustafa Varank'tan Babacan'a sert 'Fren Ali' tepkisi!
- Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve damadı etkili oldu
- RTÜK Başkanı Şahin'den 'lebaleb' talimat açıklaması
- Tarkan, Yıldız Tilbe'nin pasını kabul etmedi