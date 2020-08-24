Mismari: Serrac, ateşkesi bize karşı saldırı hazırlamak için kullanacak

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:55

Libya'da cuma günü her iki tarafça ilan edilen ateşkesin ardından henüz kısa süre geçerken Libya Ulusal Ordusu'ndan suçlama geldi.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Mismari, "Serrac'ın inisiyatifi, sadece göstermelik bir hareket, yerel ve uluslararası kamuoyunun kafasını karıştırıyor ve Libya'daki durumla ilgili gerçek niyetleri için bir 'enformasyon kalkanı' görevi görüyor" dedi.

Mismari, Libya Ulusal Ordusu'nun Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Ebu Kureyn kasabasında önemli bir yığınak yaptığını tespit ettiğini belirterek, "Sirte'de Libya Ulusal Ordusu'na karşı tam teşekküllü bir askeri operasyon için yapılan hazırlıklar kapsamında önemli sayıda savaşçının, yüzlerce askeri teçhizatın ve mühimmatın bu hatta gönderildiğini belirledik" dedi.

Mismari, "Eğer düşman Sirte'deki güçlerimize saldırmayı düşünürse, her türlü saldırganlığa güç kullanarak karşılık veririz" diye ekledi.