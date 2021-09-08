Miss Turkey 2021'in birincisi Dilara Korkmaz seçildi
Türkiye’nin Miss Turkey 2021 yarışmasının birincisi Dilara Korkmaz oldu.
Miss Turkey yarışmasının birincisi Dilara Korkmaz oldu.
Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı organizasyonda Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz seçildi.
Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Bu akşam gerçekleşen final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.
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