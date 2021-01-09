Misvak bu kez AKP'yi eleştirdi
AKP'ye yakınlığı ile bilinen karikatür dergisi, bu kez çiziminde ekonomik krizle birlikte fiyatı zamlanan gıda ürünlerine dikkat çekti.
AKP'ye yakın olan ve yaptığı bir çok karikatür ile muhalefeti hedef alan Misvak isimli dergi, bu kez AKP'yi hedef aldı.
Türkiye'nin uzaya gönderdiği Türksat 5A uydusu ile birlikte yağ, zeytin, peynir gibi ürünlerin de uçtuğunu işleyen Misvak, karikatürü sosyal medyadan paylaştı. Misvak'ın bu karikatürünü kullanıcılar, "Fareler gemiyi terketmeye başladığına göre gemi su almaya başlamış" şeklinde yorumladı.
İŞTE O KARİKATÜR
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