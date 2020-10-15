"Mit misiniz, polis misiniz?"

15 Ekim 2020 Perşembe, 09:43

İBB Meclis toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Şube Müdürlüğü’nde 43 sanatçının kadrosunun onaylanması, 7 sanatçının ise ret edilmesi üzerine AKP ile CHP meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. AKP’li Muhammet Kaynar’ın “Buralara söz verilen bazı örgütlerden gelen isimler var” dedi. CHP'li Tarık Balyalı ise “MİT’misiniz, polis misiniz? Gidin ihbar edin, neyse gereği yapın. Kim kime söz vermiş” karşılığını verdi.

Görüşmeler sırasında 7 sanatçının reddedilmesi üzerine CHP’li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi, “İsme özel meclis kararı çıkmaz, genel olur. Ama isimler istendi. İsimler de geldi. Şimdi de personel listesine 43 kişinin ismi yazılmış, 7’sinin yazılmamış. 7 arkadaşın neyini beğenmediniz, çaldıkları enstrümanı mı beğenmediniz” diye sordu.

BURALARA SÖZ VERİLEN BAZI ÖRGÜTLERDEN GELEN İSİMLER VAR

İBB Hukuk Komisyon Başkanı AKP’li Muhammet Kaynar ret oyu verme gerekçelerini şöyle anlattı:

“Sözleşmeli personeller zaten rutin olarak vizelendiriliyor. Burada yapılmak istenen yeni sanatçıların alınması işlemidir. Hem pandemi dönemindeyiz zaten herhangi bir şekilde bir faaliyet yok, mevcut sanatçılar zaten boşta bekletiliyor. Ama kademe kademe buralara yerleştirmelere devam ediliyor. Yani engellenmeye çalışılan şey buraların hızlı bir şekilde kadrolaşmasının önüne geçilmesidir. Burada sanatçı olarak teklif edilen kişilerin bazılarının sanatçı da değil, maliyeci, muhasebeci, tarihçi falan var. Aslında ‘engelleniyor’ lafı bir bahane. Bunların çalışma falan gibi bir niyeti yok. Buralara söz verilen bazı örgütlerden gelen isimler var. Onların buralara doldurulma çalışılması gibi bir durum söz konusu. Biz de buna elimizden geldiği kadar engel olmaya çalışıyoruz.”

BALYALI: MİT MİSİNİZ POLİS MİSİNİZ?

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da sert tepki göstererek şunları söyledi:

“Şehir Tiyatroları ile ilgili bir konu konuşuyoruz, müzisyen alınacak. Davulcu, klarnetçi alınacak. Hiçbirini tanımayız etmeyiz. Eleştirisi olabilir, saygıdeğer bulurum. Ama bizim ona duyduğumuz saygıyı kendisi aşağıya indirmek için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Ne demek örgütlere verdiğiniz sözleri yerine getirmek için buralara adam sokmaya çalışıyorsunuz? MİT’misiniz, polis misiniz? Gidin ihbar edin, neyse gereği yapın. Kim kime söz vermiş? Hangi örgüte söz vermiş? Bazı şeyler hepimizin haddini aşan sözlerdir. Bu sözler de Muhammed beyin haddini de hakkını da hududunu da aşan bir sözdür. Kendisine çeki düzen vermesi gerekir. Yapacağı her türlü siyasi eleştiriye eyvallah, saygıdeğerdir. Ama üstüne basa basa ısrarla söylemeye devam ediyorum kahvehanede konuşur gibi sokakta konuşur gibi dedikodu yapar gibi insanları mimleyemezsiniz. Böyle bir hakkınız da yok, haddiniz de yok hukukunuz da yok”

Kaynar ise kimseye örgüt üyesi demediğini savundu.