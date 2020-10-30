MİT tırlarında cezalar belli oldu
MİT tırlarının durdurulması davasında yargılanan 27 sanık için veriler cezalar belli oldu.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu 12 sanık cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, 27 sanığın cezalandırılmasını, MİT tırlarını durduranlardan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun da arasında bulunduğu 13 sanık hakkındaki davanın Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince yargılamalarının yapıldığı gerekçesiyle reddedilmesini, 10 firari sanığın da dosyalarının ayrılmasını istedi.
34'ER YIL CEZA
Son savunmaları alınan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.
Mahkeme başkanı, tutuklu sanıklardan Ömer Arık'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, Süleyman Gürbüz ve Mehmet Cevher Koyuncu'yu "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan 34'er yıl hapis cezasına çarptırdı.
MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ sanığı Mustafa İlhan'a da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Sanıklardan Hasan Bektaş ise "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçlamasıyla yargılanan sanık Özgür Yalçın da 10 yıl hapse mahkum edildi.
Heyet, 21 sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.
SANIKLARDAN 13'Ü HAKKINDAKİ DAVA REDDEDİLDİ
MİT tırlarını durduranlar arasında yer alan, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 13 sanık hakkındaki dava, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince yargılamalarının yapıldığı gerekçesiyle reddedildi.
Mahkeme heyeti, firari 10 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.
Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 9 sanığın ise tutuklanmak üzere yakalanmasına hükmetti.
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