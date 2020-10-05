MİT ve emniyetten ortak IŞİD operasyonu: 25 gözaltı var

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın IŞİD'e yönelik ortak operasyonunda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
05 Ekim 2020 Pazartesi, 10:00
MİT ve emniyetten ortak IŞİD operasyonu: 25 gözaltı var
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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığı'nca koordineli olarak IŞİD'e yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Yapılan uluslararası risk analiz çalışmaları sonucu terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına, Suriye'de örgüt içinde bulunduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 29 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu olmak üzere toplam 25 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



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