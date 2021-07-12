MİT yakalamıştı: FETÖ'nün üst düzey ismi İnandı itiraf etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı örgütün sözde Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı örgütün sözde Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti.
MİT’in operasyonu ile Kırgızistan’da yakalanan Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı’nın gözaltı süresinin 11 Temmuz’a kadar uzatıldığı belirtildi. İnandı’nın kapsamlı ifade alma işlemi dün tamamlandı. İnandı bugün adliyeye çıkartılacak.
Orhan İnandı’nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenmişti. İnandı’nın FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi. İnandı’nın, FETÖ lideri Gülen’in kaldığı Pensilvanya’daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.
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