Mithat Sancar: Cumhurbaşkanı kabinesiyle birlikte istifa etmelidir

10 Kasım 2020 Salı, 13:38

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu.

Ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunan HDP'li Sancar, "Bu sistem çöküyor. Bu sistem çöktüğüne göre sorumluluğu sadece bir kişiye yükleyerek kurtulmaları mümkün değil. Asıl sorumlu bu sistemin tepesidir" dedi.

Sancar, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasına ilişkin de "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çöktüğüne göre sorumluluğu bir kişiye yükleyerek kurtulmaları mümkün değil. Asıl sorumlu bu sistemin en tepesindedir. Asıl sorumluluk sistemin kendisindedir. Bu nedenle bakan yetmez, Cumhurbaşkanı kabinesiyle birlikte istifa etmelidir. Sorumluluğu üstlenme cesareti ve basiretini göstermesini bekliyoruz. Önümüzde yeni bir dönem var. Bu dönemin de en önemli hedeflerinden biri de erken seçim olacaktır" diye konuştu.

Mithat Sancar, "Medya işaret bekliyor, kamu kurumları işaret bekliyor. Meclis işaret bekliyor. Kurumların neredeyse hepsi tek adama bağlanmış durumda. Erdoğan’ın söylediklerinin tam tersi yaşanıyor. O nedenle bu sistem çökmektedir" ifadelerini kullandı.