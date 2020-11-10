"Albayrak, istifasının kabul görmemesini istiyordu"

10 Kasım 2020 Salı, 12:26

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak’ın istifasının kabul görmemesini beklediğini ileri sürdü.

"Bir istifa ve bir af" başlıklı yazısında konuyu ele alan Altaylı, şunları yazdı:

"Albayrak’ın “Görevden af” istemediği aşikarken, Cumhurbaşkanlığı’nın “Affetmesi” garip bulundu ama Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yakın kaynaklar “Bu daha çok aile içi bir metin” diyerek meseleye farklı baktılar. Alışılmışın aksine, görevden ayrılan Bakan'a bir teşekkür bile yer almaması Cumhurbaşkanlığı açıklamasının aslında hayli sert ve kırgın bir ton içerdiğini de gösteriyor."

Öğrenebildiğim detaylardan biri, Berat Albayrak’ın istifasının kabul görmemesini istediği” diyen Altaylı, "Ancak istifa biçiminin ve öncesinde olan bazı olayların yarattığı kırgınlık ve hayal kırıklığının büyük nedeniyle bu çaba sonuçsuz kalmış. Ama yine de Albayrak’ın bir şekilde Cumhurbaşkanı’nın yanında tutulacağı ve çok da uzağa itilmeyeceği söyleniyor. Ama şurası kesin ki, istifa Cumhurbaşkanı için de “sürpriz” olmuş." ifadelerini kullandı.