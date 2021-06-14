Mithat Sancar'dan 'Kobani davası' tepkisi: İktidarın kazanma şansı yok

14 Haziran 2021 Pazartesi, 14:28

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Hep söyledik 'bu bir siyasi intikam davasıdır, bu bir kumpas davasıdır.' Ama yeni gelişmelerle birlikte başka nitelemeler de kullanmamız gerekiyor. Ortada 'İktidarın zavallılığı, hukukun sefaleti' vardır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"İKTİDARIN KAZANMA ŞANSI YOK"



Sancar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: İktidar bu dava aracılığıyla toplumun vicdanına, aklına ve hafızasına savaş açmıştır. Kazanacak olanlar inatla, onurla direnenlerdir. İktidarın kazanma şansı yoktur. Adaleti alanen yok sayan hiçbir iktidar uzun süre ayakta kalamaz. Adil hâkimlerden beklentimiz bu kirli planları reddetmeleridir.

"DEMOKRASİ TARİHİNE GEÇECEK"



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise şunları kaydetti: Türkiye'nin demokrasi tarihine geçecek. Verilecek olan kararlar Türkiye'nin demokratik geleceğini çok yakından ilgilendirecek. Umut ediyoruz ki verilecek kararlar demokratik kararlar olur ancak bu kararın nasıl sonuçlanacağını elbette ki görüyoruz. Bugün burada sadece HDP yargılanmıyor, HDP'ye destek verenler de yargılanıyor. Verilecek olan karar Türkiye toplumunun ortak yargılanması meselesidir. AKP istediği sonucu asla ve asla buradan alamayacaktır.