Mithat Sancar'dan 'Kobani davası' tepkisi: İktidarın kazanma şansı yok
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kobani davasıyla ilgili "Ortada iktidarın zavallılığı ve hukukun sefaleti var. İktidarın kazanma şansı yok" değerlendirmesinde bulundu.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Hep söyledik 'bu bir siyasi intikam davasıdır, bu bir kumpas davasıdır.' Ama yeni gelişmelerle birlikte başka nitelemeler de kullanmamız gerekiyor. Ortada 'İktidarın zavallılığı, hukukun sefaleti' vardır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"İKTİDARIN KAZANMA ŞANSI YOK"
Sancar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: İktidar bu dava aracılığıyla toplumun vicdanına, aklına ve hafızasına savaş açmıştır. Kazanacak olanlar inatla, onurla direnenlerdir. İktidarın kazanma şansı yoktur. Adaleti alanen yok sayan hiçbir iktidar uzun süre ayakta kalamaz. Adil hâkimlerden beklentimiz bu kirli planları reddetmeleridir.
"DEMOKRASİ TARİHİNE GEÇECEK"
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise şunları kaydetti: Türkiye'nin demokrasi tarihine geçecek. Verilecek olan kararlar Türkiye'nin demokratik geleceğini çok yakından ilgilendirecek. Umut ediyoruz ki verilecek kararlar demokratik kararlar olur ancak bu kararın nasıl sonuçlanacağını elbette ki görüyoruz. Bugün burada sadece HDP yargılanmıyor, HDP'ye destek verenler de yargılanıyor. Verilecek olan karar Türkiye toplumunun ortak yargılanması meselesidir. AKP istediği sonucu asla ve asla buradan alamayacaktır.
Video Haberler
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Tartışmalı il milli eğitim müdürü Töre, görevden alındı
- Haber alınamayan Sedat Peker ortaya çıktı!
- Sedat Peker 'Dubaili yetkililer ile görüşüyor' iddiası
- Sedat Peker yakalandı mı?
- Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak
- Müsilajdan sonra kıyılarda yeni tehdit
- Peker, Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındı
- Çok sayıda polis gözaltında
- Altaylı'dan çağrı: Herkes bu şerefsizleri afişe etmeli
- Ekonomist Eğilmez'den Erdoğan'a rezerv yanıtı