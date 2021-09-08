Mithat Sancar'dan 'ortak aday' açıklaması: "HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır"
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçimlerde ortak aday çıkarılmasına ilişkin, "HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklare edeceğiz" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında, açıklamalarda bulundu. Sancar açıklamlarında, HDP'nin 'ortak aday' fikrine açık olduğunu belirterek, "İsimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı" dedi.
Sancar'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
- En sık karşılaştığım şikayet elektrik sorunu. Bunun en önemli sebebi elektriğin özelleştirilmesinden sonra yaşananlar. Elektrik faturaları, tarımı bitirme noktasına getirdi. Elektrik konusunda çiftçiye destek sunulmalıdır.
- Faturalar ödenmeyince onlarca köyün elektriği kesiliyor. Çiftçinin sulama ihtiyacını karşılayacak planlamayı yapmak gerekiyor. Halkı düşünen bir yönetim olsaydınız planlama yapardınız. Kaynakları ranta, yandaşa, savaşa ve saraya aktarırsanız olacağı budur.
- Afganistan’da esas olan halkın ve kadınların haklarıdır. Taliban’ın yapacağı uygulamalarla halkın acılarını artıracağına dair kanaatimiz tamdır. İnsanların hayat haklarını ve yaşama şartlarını dikkate almak gerekiyor.
- Pandemide eğitim çok kötü yönetildi. En kolay yol olarak iktidar okulları kapattı. Şimdi 50-60 kişilik sınıflar var. Mutlaka bu sayı azaltılmalı. MEB 100 bin öğretmen açığı olduğunu söylüyor, neden tayin etmiyor, neden kaynaklar buraya aktarılmıyor?
- HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklare edeceğiz.
Video Haberler
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
- Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Suudi Vali'den Japon Büyükelçi'ye pilav yeme dersi
- Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
- 7.1'lik deprem kamerada! “Deprem ışıkları” görüldü
- Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı
- 'Adil dünya' diyen Erdoğan'a 'torpil' göndermesi
- İlber Ortaylı'dan Mansur Yavaş'a: Efsanevi, heykellik...
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
En Çok Okunan Haberler
- Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler
- Almanya'dan kritik Sinovac aşısı kararı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- İstanbul'da büyük faciadan dönüldü!
- Bitcoin'de tarihi dalgalanma: Tepetaklak oldu!
- Tamam hayatım İŞKUR elimizde
- 6-1 sonrası Amsterdam-İstanbul arası demeç savaşı
- Vaka sayısında endişe veren artış!