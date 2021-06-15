MİT'ten yurt dışında IŞİD operasyonu: Kasım Güler Türkiye'ye getirildi

'IŞİD'in Türkiye vilayeti sorumlusu' olduğu ifade edilen Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

AA
15 Haziran 2021 Salı, 10:29
MİT'ten yurt dışında IŞİD operasyonu: Kasım Güler Türkiye'ye getirildi
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IŞİD'in kırmızı kategoride aranan ve 'Türkiye vilayeti sorumlusu' olduğu ifade edilen 'Ebu Usame el Türki' kod adlı Kasım Güler, MİT’in Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanıp, Türkiye’ye getirildi.

Silah ve patlayıcılarla birlikte Türkiye’ye illegal yollardan geçerek sansasyonel eylem planladığı öğrenilen Güler, MİT tarafından Suriye’de tespit edildi. Güler takibe alındı ve düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirildi.

Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk IŞİD mensubu olan Güler’in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı.


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