İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran'da IŞİD ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, 13 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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