MKE Ankaragücü'nde 5 vaka
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 4 futbolcu ve 1 teknik ekip personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
MKE Ankaragücü'nde 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.''
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