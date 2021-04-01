Amerikan Beyzbol Ligi MLB'de yeni sezon başlıyor

01 Nisan 2021 Perşembe, 15:27

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl 60 maçlık kısaltılmış bir sezonun ardından MLB’de yeni sezon bugün 15 karşılaşma ile başlıyor. Açılış günü öncesinde Cleveland Indians’tan ayrılan Francisco Lindor dün gece New York Mets ile 10 yıl için 341 milyon dolarlık anlaşmaya vardı ve toplam kontrat uzunluğu dikkate alındığı ligin en çok kazanacak üçüncü oyuncusu oldu. 2019’da Los Angeles Angels ile kontratını 12 yıllığına uzatan Mike Trout 426 milyon dolar değerindeki sözleşmesiyle ligde toplam kontrat değeri en yüksek olan oyuncu konumunda bulunuyor.

DODGERS DEPLASMANDA BAŞLIYOR

32 yıl sonra World Series’i kazanarak geçtiğimiz yıl tarihinin yedinci şampiyonluğuna ulaşan Dodgers, sezona Colorado Rockies deplasmanında başlayacak. Sezon öncesinde en dikkat çekici hamleyi yapan Dodgers, geçtiğimiz yılın CY Young ödülü sahibi Trevor Bauer’i kadrosuna katarak atıcı rotasyonunu çok daha iyi bir duruma getirdi. Rotasyonunda Clayton Kershaw, Julio Urias, David Price ve Walker Bauhler gibi elit atıcılara sahip Dodgers, Bauer eklemesiyle çok daha güçlü bir duruma geldi. Bauer, Los Angeles ekibiyle ile her yıl çıkış hakkı olan üç yıllık bir kontrata imza atarken tek yıl baz alındığında ligin en çok kazanan oyuncusu olacak. Dodgers’da bugün başlangıç atıcısı olarak Clayton Kershaw’ın, Rockies’de ise German Marquez’in başlaması bekleniyor.

ŞAMPİYONA KARŞI BEŞ TAKIM

Sezona en güçlü şampiyonluk adayı olarak başlayacak Los Angeles Dodgers’a karşı bu yıl beş takım ön plana çıkıyor. Atlanta Braves, San Diego Padres, Chicago White Sox ve New York Mets sezon öncesinde Dodgers’a rakip olarak gözükürken New York’un diğer takımı Yankees de bu yıl en güçlü takımlardan biri olacak.

KIM NG TARİHE GEÇECEK

Bahar antrenmanlarından oynanan maçlarda alınan sonuçlarda Miami Marlins Grapefruit League’de ilk sırada yer aldı. Marlins sezon öncesi 14 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti. Sezonu geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir yerde bitirmeyi amaçlayan Miami Marlins için bu yıl çok daha ayrı bir anlam taşıyor. Takımın en yetkili ismi olan Kim NG bu sezon, lig tarihindeki ilk kadın genel menajer olacak. Bahar antrenmanlarının diğer ligi Cactus League’i ise Kansas City ilk sırada bitirdi. 24 maçta 16 galibiyet alan Kansas, 8 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

MVP’DE İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Sezon öncesi yapılan tahminler ve değerlendirmelerde American League’de (AL) en değerli oyuncu için Mike Trout, National League’de (NL) ise Juan Soto ön plana çıkıyor. Ligin en iyi atıcısı ödülü olan CY Young’da ise AL’de New York Yankees’de Gerrit Cole, NL’de ise New York Mets’den Jacob deGrom sezon öncesinde en güçlü adaylar olarak gözüküyor.

KISITLI SEYİRCİ ALINACAK

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında ligdeki bütün takımlar stadyumlarının kapasitesine göre belirli sayıda seyirciyi kabul edebilecek. Bahar antrenmanlarında da denemesi yapılan sisteme göre Boston Red Sox 4 bin seyirci ile en az taraftar alan takım olacak. Texas Rangers ise ligde tam kapasiteyle oynama hakkına sahip tek takım durumunda. Eyalet kurallarına göre seyirci sayısında kısıtlama olmazken takımdan yapılan açıklamada sosyal mesafe kurallarının uygulanarak koltukların hazırlanacağı belirtilmişti. Joe Biden önceki gün yaptığı açıklamada bu kararın sorumluluğunu almayacaklarını ifade etmişti. Washington Nationals ise ligde seyirci almayan tek takım olacak.

NORMAL SEZON 3 EKİM’DE BİTECEK

2021 MLB sezonu bugün oynanacak maçlarla başlarken normal sezon 3 Ekim’de tamamlanacak. 91. All-Star maçı ise 13 Temmuz’da Atlanta’nın ev sahipliğinde Georgia’daki Truist Park’ta oynanacak.