MNG Kargo'ya siber saldırı yapıldı! Alıcı bilgileri ele geçirildi
MNG Kargo, kurumsal müşterilerine ait şifrelerin ele geçirilmesiyle bazı kargo alıcılarının ad, soyad, adres ve telefon bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu.
MNG Kargo, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yaptığı bildirimde, kurumsal müşterilerine ait kişisel verilerin ele geçirilmesi sonucunda alıcılara ait ad, soyad, adres, telefon numarası bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu. Bildirimde, sızmanın 15 Ağustos'ta başladığı, 23 Ağustos'ta tespit edildiği, ihlalden etkilenen kişi sayısının ise belirlenemediği belirtildi.
"SİSTEMDEN KAYNAKLI BİR AÇIK YOK"
MNG Kargo, KVKK'ya yaptığı bildirimde 'ihlalin, veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü' belirtildi.
VERİ İHLALİ İÇİN İLETİŞİM
Öte yandan, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü vurgulanarak, ilgili kişilerin veri ihlali ile ilgili https://www.mngkargo.com.tr/iletisim internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve [email protected] e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edildi.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- AKP'li belediye, Atatürk'ün resmini ters astı!