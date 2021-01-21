Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak!

21 Ocak 2021 Perşembe, 22:09

Tarım ve Orman Bakanlığı, pazarlar dışında seyyar ekmek satışını yasaklayan bir genelge yayınladı. Genelgeye göre, mobil araçlarda ekmek satışı yasaklandı.Yayınlanan genelge ile birlikte artık pazarlar dışında seyyar araçlar ve mobil araçlar ile manav, kasap ve sokaklarda ambalajsız veya ambalajlı ekmek, diğer ekmek çeşitleri ve pide satışı yapamayacak.

Genelgeyi sosyal medya hesabından paylaşan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, " Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmek satışına ilişkin genelge yayınladı! Halkın ekmeğiyle oynamaya devam ediyorlar. Bu genelgeyle Tarım Bakanlığı mobil araçlarda ekmek satışını da yasaklamış oldu" ifadelerini kullandı.

"AKP VE MHP YETMEDİ, BAKANLIK DEVREYE GİRDİ"

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahi Kıran ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"AKP-MHP Meclis grubunun engellemeleri yetmiyor, şimdi de bakanlık devreye giriyor.Tarım ve Orman Bakanlığı, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan genelge yayınladı. Halkın ekmeğiyle oynamayın! Kızılay’ın böyle dağıtım yapmasına sesi çıkmayan Tarım Orman Bakanlığı İstanbul Halk Ekmek'in mobil büfelerini yasaklamış."