Ünlü Fransız modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti

29 Aralık 2020 Salı, 15:13

98 yaşındaki modacı, Fransa’nın başkenti Paris’te tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aile üyeleri, Cardin’in ölümünü Fransız haber ajansı AFP’ye doğrularken, ölüm sebebine ilişkin detay vermedi.

Le couturier français Pierre Cardin est mort #AFP pic.twitter.com/0fUqPSRdf6 — Agence France-Presse (@afpfr) December 29, 2020

1960’lı ve 70’li yıllardaki fütüristik tasarımlarıyla bir döneme damga vuran Cardin, adını uluslararası çapta bir markaya dönüştürmeyi başarmıştı.

PIERRE CARDIN KİMDİR?

2 Temmuz 1922'de İtalya'nın Trevio kentine bağlı Sant'Andrea di Barbarana kasabasında dünyaya gelen Cardin, küçük yaşta moda ve mimariye ilgi duymaya başladı.

1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenen Cardin, ilerleyen yıllarda moda dünyasının en tanınmış isimlerinden biri haline geldi.

1945 yılında ailesiyle birlikte Fransa'ya göç eden tasarımcı, 1950 yılında kendi moda evini kurdu ve İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin ünlü tasarımcıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile beraber çalıştı. Cardin, özellikle 1960 ve 1970'li yıllarda 'fütüristik' çalışmalarıyla ismini duyurdu.