Moda devlerinin koronavirüs isyanı: ‘’Sanal defileyle ayakta kalamayız’’

24 Haziran 2021 Perşembe, 16:11

İtalya’da koronavirüs kısıtlamalarının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmaya başlanmasının ardından modanın başkenti Milano’da aylar sonra büyük markalar ilk canlı defilelerini gerçekleştirdi. İtalyan moda devleri Armani, Dolce & Gabbana ve Etro sanal değil, fiziksel olarak canlı defile yapan markalar arasındaydı.

SALGINDAN ARDINDAN YÜZDE 24 ZARAR

İtalya’da koronavirüs salgınından önce moda sektörü, 100 milyar euro tutarındaki cirosuyla ülkenin en büyük ikinci endüstrisiydi. Ancak salgının İtalya’yı da derinden sarsması nedeniyle 2020 yılında moda sektörünün cirosunda yüzde 24 oranında kayıp yaşandı.

"SEYİRCİLERİN HUZURUNDA YAPILMASI GEREKİYOR’’

NTV'nin aktardığına göre, şimdi 86 yaşında olan ünlü modacı Giorgio Armani, 20 gün önce merdivenlerden düşerek omzunu kırmasına rağmen 18 ay sonra düzenlediği ilk canlı defileye katıldı. İlk canlı defilesinin gerçekleşmesini iple çektiğini söyleyen Armani, sanal şovların asla gerçek defilelerin yerini tutmadığını belirtti.

Salgın sürecinde yapılan sanal şovlarla modanın ayakta kalamayacağını savunan Armani, ‘’Sanal sunumların önemini takdir ediyorum tabii ki faydalı ve küreseller. Ancak modanın yaşaması için gerçek hayatta görülmesi, defilelerin canlı seyirciler huzurunda yapılması gerekiyor’’ dedi.

"DİJİTAL DEFİLELER SAHTE’’

Milano Moda Haftası’nda canlı defile düzenleyen Dolce & Gabbana markasının yaratıcısı Domenico Dolce ile Stefano Gabbana da dijital defilelerin sahte olduğunu söyledi. İki ünlü modacı, “Bizim için moda şov, kıyafetlerin insanlarla bağlantı kurduğu andır ve aynı zamanda insanların kıyafetler hakkında ne düşündüklerine dair bir fikir edinmemizdir” diye konuştu.

"BİRBİRİMİZİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR’’

Milano Moda Haftası’nda 2022 İlkbahar / Yaz Defilesi’ni dış mekanda düzenleyen Etro erkek giyimin kreatif direktörü Kean Etro’da diğer modacılarla aynı fikirde olduğunu belirtti. Etro ‘’İstediğinizi kaydedebilir ve yayımlayabilirsiniz, ancak kendimizi gerçekten temsil etmek için birbirimizi görmemiz gerekiyor’’ dedi.