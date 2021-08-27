Model Jessica Leidolph fotoğraf çekimi sırasında leopar saldırısına uğradı

27 Ağustos 2021 Cuma, 15:40

36 yaşındaki hayvan hakları savunucusu ve foto model Jessica Leidolph, Nebra’da fotoğraf çekimi için girdiği leopar kafesinde isimleri Troy ve Paris olan iki leoparın saldırısına uğradı. Leidolph’un yaşam mücadelesi devam ediyor.

Leidolph, özellikle kafa bölgesi olmak üzere çeşitli bölgelerinden ağır yaralandı.

Halk sağlığı yetkilileri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Gözler leoparların bakım koşullarına çevrildi. Yetkililerin, leoparın sahibi hakkında ihmal nedeniyle ağır yaralanmaya sebebiyet vermekten dolayı soruşturma açtığı biliniyor.

Halk sağlığı yetkilileri leoparların tutulduğu yerde incelemelerini sürdürüyor.