Moderna ve BioNTech aşıları için flaş karar
Danimarka, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan Biontech/Pfizer ve Moderna aşılarının ilk ve ikinci doz aralığını 3 hafta uzattı.
Danimarka devlet yayıncısı DR'nin Sağlık İdaresine dayandırdığı haberine göre, daha fazla kişiye ilk doz aşıyı uygulamak isteyen Danimarka, Kovid-19'a karşı aşılama programında, ilk ve ikinci doz arasındaki süreyi 3 haftadan 6 haftaya çıkardı.
Sağlık İdaresi, bu sayede ilk doz aşı olacak kişilerin en az bir hafta daha önce aşılanacağını bildirdi.
Hızlı aşılama sayesinde daha fazla kişinin Kovid-19'a karşı daha hızlı bağışıklık kazanacağını öngörüsünde bulunan yetkililer, uygulamayı dün yürürlüğe koydu.
5,8 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon 142 bin 46 kişiye ilk doz, 549 bin 173 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Video Haberler
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
- Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
En Çok Okunan Haberler
- 3 ile dikkat çekti: İnsanlar ölmeye başlayacak
- Thodex'in kurucusundan 'vurgun' iddialarına yanıt
- Yeni bakan tepkilere dayanamadı, hesabını kapattı
- Erdoğan'a büyük şok!
- Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin gelişme
- İmamoğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
- Bakan Koca'dan tedbirlerle ilgili açıklama
- Soylu'dan gece yarısı Thodex açıklaması
- Kripto para vurgunu! Milyar dolarlık olayda yeni gelişme
- Şevket Çoruh'tan Thodex paylaşımı