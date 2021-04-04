Son dakika... Montrö bildirisi sonrası Soylu, emniyet ve komutanlıkların hesaplarından art arda paylaşımlar
Son dakika gelişmesi... 103 emekli amiralin Montrö bildirisi Türkiye'nin gündemine oturdu. Bildiriyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Twitter hesaplarından ortak bir açıklama yapıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve "tekkedeki amiral" haberlerinin basına yansımasına ilişkin 103 amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ortak bir açıklama geldi.
Soylu, polis teşkilatı ve komutanlıkların Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, "Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla; Geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve Milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir" denildi.
Biz buradayız!— Süleyman Soylu | Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@suleymansoylu) April 4, 2021
Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/28ul72yXut
Biz buradayız!— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) April 4, 2021
Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/Lap85pdKwF
Biz buradayız!— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) April 4, 2021
Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/zHTAbGIzlV
Biz buradayız!— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 4, 2021
Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/nobW3uxqO3
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli Ahmet de pandemi dinlemedi
- İmzalı bildirimizi uyku sersemi okumuşlar
- 103 emekli amiralden Montrö ve gericilik bildirisi
- Buket Aydın, Kılıçdaroğlu'nu böyle duyurdu
- Londra'dan getirilen Covid-19 hastası tanıdık çıktı
- Ortağa ekonomi eleştirileri
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
- Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosunu açıkladı
- Erdoğan'ı ikna etmişler!