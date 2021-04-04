Son dakika... Montrö bildirisi sonrası Soylu, emniyet ve komutanlıkların hesaplarından art arda paylaşımlar

04 Nisan 2021 Pazar, 11:35

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve "tekkedeki amiral" haberlerinin basına yansımasına ilişkin 103 amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ortak bir açıklama geldi.

Soylu, polis teşkilatı ve komutanlıkların Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, "Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla; Geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve Milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir" denildi.

Biz buradayız!



Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/28ul72yXut — Süleyman Soylu | Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@suleymansoylu) April 4, 2021

Biz buradayız!



Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/Lap85pdKwF — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) April 4, 2021

Biz buradayız!



Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/zHTAbGIzlV — T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) April 4, 2021