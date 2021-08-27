Mor ve Ötesi Kemerburgaz’da sahnede

YBY Kemerburgaz Yaz Konserleri, 4 Eylül’de Mor ve Ötesi’yle devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 04:00
Mor ve Ötesi Kemerburgaz’da sahnede
Abone Ol google-news

Sosyal medya hesaplarından konser için çağrı yapan ünlü grup, “Parlak bir ay ışığında, şahane bir ormanda buluşmak üzere” mesajını paylaştı. Açık havada düzenlenen YBY konserleri 20 bin metrekareye yayılan bir alanda veriliyor. Evcil hayvanların da alındığı alanda isteyenler kendi sandalyesini de getirebiliyor. Bilet fiyatları 110, 220 ve 440 (protokol) TL.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler