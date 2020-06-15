Morgan Stanley'den Türkiye'ye kırılganlık uyarısı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 12:26

Morgan Stanley’nin “Küresel Yıl Ortası Makro Görünüm” raporu yayınlandı. V şeklindeki toparlanma beklentisini koruyan kuruma göre resesyon beklenenden daha şiddetli ancak daha kısa olacak.

Raporda, “Büyüme verileri ve politika eylemlerindeki yukarı yönlü son sürprizler dikkate alındığında V şeklinde toparlanma beklentimize güvenimiz arttı.” dendi. Küresel ekonominin Nisan’da dibi gördüğünü ve toparlanmanın daha fazla ivme kazanmasıyla mevcut resesyonun kısa süreli olacağı belirtildi. Bankaya göre küresel büyüme seviyeleri bu yılın son çeyreğinde Kovid-19 öncesi seviyelere ulaşacak.

Morgan Stanley’nin Türkiye’ye ilişkin beklentilerin de yer aldığı rapora göre kurum, yıla güçlü başlamasına rağmen Türkiye’nin 2020’de yüzde 4.8 daralmasını bekliyor.

“Türkiye: Hassas bir Denge” başlığı altında yer alan değerlendirmede “Yüksek dış finansman ihtiyacı ve Döviz rezervlerindeki sert düşüş dikkate alındığında ekonominin sıkılaşan dış fonlama ortamına karşı kırılganlığını koruyacağını öngörüyoruz.” ifadesi yer aldı.

TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ AĞIR DARBE ALDI

Raporda Türkiye ekonomisinin hem yurt içindeki kısıtlama önlemlerinden hem de yurt dışı talep düşüşünden çok etkilendiği belirtilirken, özellikle turizm de dahil olmak üzere hizmet sektörünün ağır darbe aldığının altı çizildi.

Enflasyonun Mayıs ayında kaydettiği yükselişin Merkez Bankası’nın daha fazla genişleme konusunda cesaretini muhtemelen kırmayacağı ifade edildi. “TL’nin zayıflığından kaynaklı enflasyonist etki bekliyoruz ancak aynı zamanda düşük petrol fiyatları ve iç talepteki sert düşüşün hükümetin ithalat kısıtlamalarını dengelemesini bekliyoruz” dendi. 2020’de yıllık ortalama yüzde 10.6 enflasyon bekleyen kurum, ayrıca yıl sonuna doğu yüzde 7.6’ya gerilemesini bekliyor.

Raporda, “Gerçekleşen reel faizlerin gelişen piyasalar arasında en düşüklerden biri olmasına karşın, büyümeye ve gelecek reel faizlere odaklanmanın TCMB’nin faizleri bu yıl yüzde 7.50’ye kadar indirmesine olanak vereceğine inanıyoruz.” dendi. Morgan Stanley Türkiye’nin bütçe açığının, yüksek harcamalar ve ekonomik daralma kaynaklı düşük vergi tahsilatı nedeniyle bu yıl yüzde 6.4’e yükselmesini bekliyor.

Morgan Stanley’nin raporunda “Genel olarak, ekonominin bu yıl hassas bir dengede durduğunu, yüksek dış borç ve döviz rezervlerindeki sert düşüş dikkate alındığında sıkılaşan dış fonlama ortamına karşı kırılgan olduğunu öngörüyoruz” ifadeleri yer aldı.

V ŞEKLİ TOPARLANMA

V şeklinde toparlanma beklentisiyle ilgili olarak yukarı yönlü sürprizler şu şekilde sıralandı: Karantina önlemlerinin ardından tüketicilerin ve ekonomilerin beklenenden daha hızlı normale dönmeye başlaması, ilaç şirketlerinin geçen aylarda hem tedavi hem de aşı geliştirilmesi konusunda ilerleme kaydetmesi, para ve maliye politikası tepkilerinin beklenenden güçlü olması.

Raporda, “Covid-19 resesyonunun beklenenden daha sert ama daha kısa sürmesini beklemeye devam ediyoruz.” dendi.

Kısıtlamaların kaldırılması ve genişleyici para politikasından destek bulan küresel toparlanmanın hız kazanacağı belirtilen raporda, “Baz senaryomuza göre ikinci dalga enfeksiyonlarının geleceğini ancak daha yönetilebilir olacağını öngörüyoruz” ifadesi yer aldı.

Kovid-19’un küresel bir şok olmasına karşın, büyüme patikasının bölgeden bölgeye değişeceği vurgulandı. Buna göre Çin bu yılın son çeyreğinde potansiyel büyüme rakamlarına dönecek. Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde virüsün etkisinin daha geç ulaşması nedeniyle Çin dışında kalan gelişen piyasaların büyük bir ihtimalle sonraki bir aşamada toparlanacağı ifade edildi.

Kurumun 2020 büyüme beklentileri Çin için yüzde 2.0, gelişen piyasalar için eksi yüzde 1.6 oldu. Morgan Stanley ABD’nin 2020’de yüzde 5.8 küçülmesini bekliyor.