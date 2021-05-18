Rusya, Türkiye'ye uçuşların başlamasını değerlendirmek için heyet gönderecek

18 Mayıs 2021 Salı, 09:47

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu iletişimin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini nisan ayında duyurmuştu. Golikova’nın sekretaryasından yapılan açıklamada, Rus yetkililerden oluşan bir heyetin Covid-19 durumunu ve uçak seferlerini yeniden başlatma imkanlarını değerlendirmek üzere Türkiye’ye gideceği belirtildi.

KARARLAŞTIRILACAK

Golikova’nın açıklamalarına göre uçak seferlerini ve turizmi yeniden başlatma konusu, Türkiye ve Rusya'daki morbidite seviyesi dikkate alınarak, sağlık ve epidemiyolojik durumu değerlendirmek için koronavirüsle mücadele merkezi tarafından onaylanan kriterler bazında kararlaştırılacak.

Açıklamada, “Son durumu ve hava trafiğini yeniden başlatmanın perspektiflerini değerlendirmek için taraflar, Rospotrebnadzor ile Türkiye'nin sorumlu kurumları arasında istişarelerde bulunmanın yanı sıra yetkili yürütme makamlarının ve sektör topluluğu temsilcilerinin yer alacağı Rusya heyetinin Türkiye’yi ziyaret etmesi kararlaştırıldı” ifadeleri kullanıldı.

TURİSTİK TESİSLER İNCELENECEK

Ziyaret çerçevesinde Rus heyetin alınan güvenlik önlemleri bakımından turistik tesisleri inceleyeceğine dikkat çekilen açıklamada, toplantıda ayrıca diğer konuların yanı sıra karşılıklı turistik seyahatleri yeniden başlama koşullarını belirleyecek ortak bir eylem planının geliştirilmesine karar verildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu karar, Türkiye'deki tatil tesislerinde Rus turistlerin sağlığının korunmasını sağlayacak” ifadelerine yer verildi.

‘COVID-19’SUZ SEYAHAT’ PLATFORMUNA KATILIM ÖNERİSİ

Golikova’nın ayrıca Türkiye’ye ‘Covid-19’suz Seyahat’ adlı sayısal platformun pilot uygulamasına katılmasını da önerdiğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

“Başbakan Yardımcısı, Türk meslektaşlarına ‘Covid-19’suz Seyahat’ adlı sayısal platformunun pilot uygulamasına katılmasını önerdi. Platform Avrasya Ekonomik Birliği’nde geliştirildi ve sertifikalı laboratuvarlardan alınan bilgilere dayanılarak, negatif PCR testi alındığında koronavirüs bulunmadığının doğrulanmasını sağlıyor.”

Programa katılan ülkelerin vatandaşlarının mobil uygulamayı kullanarak Rusya’ya kolayca giriş yapabilecekleri ifade edilen açıklamada, bununla birlikte tüm sıhhi ve epidemiyolojik gerekliliklere uyulmasının da sağlandığı, sayısal uygulama sayesinde ise vatandaşların seyahat güvenliğinin sağlanmış olacağı vurgulandı.

SPUTNİK V VURGULANDI

Golikova’nın sözlerinden alıntı yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Rusya, Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır. Öncelikle Sputnik V aşısının endüstriyel üretiminin Türkiye'de kurulması söz konusu. Tatyana Golikova'ya göre nüfusun toplu aşılama süreci, koronavirüse karşı zafer kazandıracak.”

Kaynak: Sputnik