Rusya’dan Türkiye'ye uçuşlarda bir iptal kararı daha

18 Mayıs 2021 Salı, 14:55

RIA ajansına konuşan Rusya merkezli havayolu şirketi S7'nin temsilcisi, "Türkiye’deki salgın durumunun belirsizliği nedeniyle" 2021 yaz sezonu sonuna kadar Türkiye'ye yapılacak tüm uçuşları iptal ettiklerini duyurdu.

Şirket, Türkiye yönelik uçuşların, "Ülkedeki Epidemiyolojik durumun düzelmesi ve hava trafiğinin de normale dönmesiyle devam edebileceğini" belirtti.

MOSKOVA "SON KARARI" AÇIKLAMADI

Öte yandan, Rusya merkezli Aeroflot havayolu şirketi de dün akşam saatlerinde Türkiye yönlü tüm uçak biletlerini satıştan kaldırdığını duyurmuştu. Şirket sözcüsü Mikhail Demin yaptığı açıklamada, "Haftada iki gün İstanbul’a yönelik olarak düzenlenen uçuşlar dışında, haziran ayı için tüm satışları durdurduk ve olası iptaller nedeniyle Türkiye’ye yönelik tüm uçuşları iptal ettik" ifadelerine yer verdi.

Rus basınında, Türkiye’ye yönelik uçuşların haziran ayı sonuna kadar kısıtlanacağı haberleri çıkmış ancak Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi bu iddiaları reddetmişti. Moskova hükümetinin uçuşlar konusundaki kararını yakında duyurması bekleniyor.